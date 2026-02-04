Melinda French Gates Epstein Belgeleri Üzerine Açıklama Yaptı

Melinda French Gates, Epstein belgelerinde yer alan eski eşi Bill Gates hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. Yeni belgelerin evliliklerindeki ‘çok acı verici’ dönemleri yeniden anımsattığını dile getiren French Gates, bu konularla ilgili soru yöneltilecek kişilerin kendisi değil, “o kişiler ve eski eşi” olduğunu vurguladı. NPR’ın Wild Card podcast’inde yer alan söyleşisinde, ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı ve milyonlarca belge içeren Epstein dosyalarının kendisinde “inanılmaz bir üzüntü” yarattığına dikkat çekti.

İDDİALAR VE KAYGILAR

Bill Gates’in ‘Rus kızlarla yaşadığı cinsel ilişki sonucu hastalık kapıp kendisine bulaştırdığı’ ve ‘gizlice antibiyotik verilmeye çalışıldığı’ iddialarına ilişkin olarak French Gates, “Bu ayrıntılar her ortaya çıktığında benim için kişisel olarak zor. Çünkü evliliğimde yaşadığım çok, çok acı verici zamanları hatırlatıyor. İnanılmaz derecede üzgünüm. Evliliğimi bitirmek zorundaydım ve bitirdim de” şeklinde ifade etti. Ayrıca, “Orada hâlâ yanıtlanması gereken sorular varsa o sorular o insanlara ve hatta eski kocama aittir. Bu konuların muhatabı ben değilim” diye ekledi.

BİLGİLERİN KAYNAĞI

Gates’in adı geçen dosyalarda herhangi bir suçlama içermediği belirtildi. Epstein mağdurlarının Gates’i yasa dışı bir eylemle itham etmediği vurgulandı. Belgelerdeki iddiaların önemli bir kısmı, 2013 yılına ait ve Jeffrey Epstein’ın yazdığı iddia edilen e-postalara dayandığı kaydediliyor. Bu e-postalarda Epstein, Gates’in evli kadınlarla gizli buluşmalar ayarladığını ve cinsel yolla bulaşan bir hastalık nedeniyle kendisinden ilaç temin etmesini istediğini öne sürdüğünü ifade ediyor. Ayrıca, Epstein’ın, Melinda Gates’e gizlice antibiyotik verilmesi için talepte bulunduğu da belgede yer almakta.

SÖZCÜNÜN AÇIKLAMALARI

Bill Gates’in sözcüsü, NPR ve BBC’ye, bu iddiaları kesin bir dille reddetti: “Bu iddialar kesinlikle saçma ve tamamen gerçek dışı. Belgelerin gösterdiği tek şey, Epstein’ın Gates’le sürmeyen ilişkisine duyduğu hayal kırıklığı ve onu tuzağa düşürmek ve karalamak için ne kadar ileri gidebileceğidir.”

MAĞDURLAR İÇİN ADALET

Melinda French Gates, açıklamalarının merkezine Epstein’ın mağdurlarını yerleştirdi ve “Kendi üzüntümü bir kenara bırakıp o genç kızlara bakıyorum ve ‘Tanrım, bunların başına nasıl geldi?’ diye düşünüyorum. Ben hayatıma devam edebildim. Umarım bugün artık yetişkin olan o kadınlar için de bir adalet sağlanır” dedi.

TARİHSEL ARKA PLANI

Bill ve Melinda Gates çifti, 27 yıllık evliliklerinin sona ermesinin ardından 2021 yılında boşandı. Boşanma sonrasında Gates, Microsoft’ta çalışan bir kadınla ilişki yaşadığını kabul etmişti. Ayrıca, Melinda French Gates’in eşinin Epstein ile olan bağlantılarından rahatsızlık duyduğu daha önceki haberlerde de yer almıştı. Epstein ise, 2019 yılında New York’ta tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitirmişti.