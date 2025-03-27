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Siyasi Partilerde Bayramlaşma Programı Netleşti

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SİYASİ PARTİLERİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMI BELİRLENİYOR

Siyasi partilerin bayramlaşma programları şekilleniyor. AK Parti, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde bayramlaşma etkinliği gerçekleştirecek. Bu etkinlikte, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur’un liderliğindeki heyet, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Abdullah Uçan’dan oluşacak. AK Parti’ye, MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti ve Doğru Yol Partisi ziyarette bulunacak.

SİYASİ PARTİLERLE İKİ HEYET ZİYARETLERİ

AK Parti, siyasi partilere iki farklı heyet ile ziyaret gerçekleştirecek. Adıyaman Milletvekili Resul Kurt’un başkanlık edeceği heyet, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu’ndan oluşarak, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Parti’yi ziyaret edecek. Diğer heyet ise, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli’nin liderliğinde, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Zeynep Ünal ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Şevval Uzkurt’tan oluşacak. Bu heyet MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve Doğru Yol Partisi’ne ziyaret gerçekleştirecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde, tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun memleketi olan Trabzon’da bulunacak. CHP lideri, burada İmamoğlu’nun anne ve babasıyla bayramlaşacak. Özgür Özel, bayramın ikinci gününde ise Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecek.

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