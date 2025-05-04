Siyasilerden Önder İçin Taziye Mesajları

ŞİMDİYİ KAYBETTİK

Türkiye’nin tanınmış siyasetçisi, sinemacı, yazar ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığının ardından 18 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 15 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Beşiktaş’taki evinde kalp krizi ve aort damarı yırtılması nedeniyle Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılan Önder, 3 Mayıs 2025’te hayata veda etti. Önder’in ölümü, siyaset ve sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı ve taziye mesajları Türkiye’nin dört bir yanından gelmeye başladı.

BAHÇELİ’DEN ANLAMLI MESAJ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Önder’in vefatına ilişkin, “Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır” şeklinde konuştu. Bahçeli, yazılı açıklamasında, siyaset ve sanata yaptığı katkılara atıfta bulunarak, her zaman saygı gören bir kişilik olduğunu vurguladı. Bahçeli, “Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin elbette hepimizin başı sağ olsun” diye ekledi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISINDAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren, nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı” dedi. Yılmaz, terörsüz Türkiye hedefindeki çabalarının millet nezdindeki yerini koruyacağını belirtti.

PARTİ LİDERLERİNDEN TAZİYELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından “TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz” şeklinde paylaşım yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Önder’e Allah’tan rahmet dileyerek ailesine sabır ve başsağlığı iletti.

ÇEŞİTLİ KESİMLERDEN UYANIK TAZİYELER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Önder’in samimi kişiliği ve uzlaşmacı tavrıyla hatırlanacağını söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı” diye belirtti. MİT Başkanı İbrahim Kalın ise, “Anadolu’nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir akil kişiyi kaybettik” şeklinde konuştu.

HAYATINA VE MÜCADELESİNE BORÇLUYUZ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Barışın dili, halkların kardeşliği için çarpan cesur bir yürek sustu” dedi. Diğer yandan CHP’li Mahmut Tanal, Önder’in halkın vicdanından yana duruşunu vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Önder’in barış ve kardeşlik mücadelesine dikkat çekti.

Önder’in yaşamı ve mücadelesi, Türkiye’nin geleceğinde barış ve kardeşlik umudunu temsil etmeye devam ediyor.