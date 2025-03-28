Skoda, 2025 İçin Uygun Fiyatlar Sunacak

SKODA SATIŞLARINI ARTTIRMA HEDEFİNDE

Satışlarını yükseltmek isteyen Skoda, gaza basıyor. Markanın hemen hemen tüm modellerinde 2025 fiyatlarını uygun tutmaya çalışırken, bunun yanı sıra çeşitli kampanyalarla desteklemeye çabalıyor. Şu sıralar dikkat çeken otomobillerden biri de şüphesiz Skoda Scala.

SKODA SCALA’NIN ÖZELLİKLERİ

Volkswagen Golf’ün bir alternatifi olarak düşünülen Skoda Scala, malzeme kalitesi biraz daha düşük olsa da uygun fiyatları ile öne çıkmaya devam ediyor. Aracın tasarımına yönelik farklı görüşler mevcut; bazıları beğenirken, bazıları ise beğenmeyebilir. Ancak mevcut piyasa koşulları değerlendirildiğinde, Skoda Scala mantıklı bir evlilik gibi göze çarpıyor.

İÇ MEKAN VE MOTOR SEÇENEKLERİ

İç mekanda Golf’e göre daha düşük malzeme kalitesi ve daha küçük ekranlara sahip olan Scala, baz donanım seviyesinde 115 beygir gücünde 1.0 litrelik benzinli motorla birlikte DSG şanzımanla geliyor. Bu özellikleri ile Scala, alıcılar arasında özel bir yer edinmeyi sürdürüyor.