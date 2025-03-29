Skoda Kamiq İçin Mart Ayı Fırsatları

ÖZEL FİNANSMAN FIRSATI

Skoda, resmi açıklamasında, Mart ayı boyunca Kamiq modeli için özel bir finansman olanağı sunduğunu belirtiyor. Bu kampanya çerçevesinde, 200.000 TL kredi, 12 ay vadeyle ve %0,99 faiz oranıyla kullanılabiliyor. Bu koşullarda aylık ödeme miktarı ise 18.093,59 TL olarak belirlenmiş.

MÜŞTERİLERİN DİKKATİNE

Özel finansman kampanyası, Kamiq modelinin tamamını değil, yalnızca 200.000 TL’lik bir kısmını karşılıyor. Dolayısıyla, araç sahibi olmak isteyenlerin otomobilin kalan tutarını peşinat ya da alternatif finansman seçenekleriyle tamamlaması gerekiyor. Bu durum, Skoda Kamiq almayı planlayanların bütçelerini oluştururken dikkate alması gereken önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

KAMİQ MODELİ HAKKINDA

B-SUV segmentinde iddialı bir konumda bulunan Skoda Kamiq, 2025 itibarıyla farklı donanım ve motor seçenekleri ile satışına devam ediyor. İşte 2025 Mart tarihi itibarıyla Skoda Kamiq fiyat listesi:

Versiyonu: Elite 1.0 TSI 115 PS DSG. 2024 Model Yılı Fiyatı: 1.663.600 TL. 2025 Model Yılı Fiyatı: 1.719.900 TL. Versiyonu: Premium 1.0 TSI 115 PS DSG. 2024 Model Yılı Fiyatı: 1.848.600 TL. 2025 Model Yılı Fiyatı: 1.939.900 TL. Versiyonu: Premium 1.5 TSI 150 PS DSG. 2024 Model Yılı Fiyatı: 1.919.100 TL. 2025 Model Yılı Fiyatı: 2.039.900 TL. Versiyonu: Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG. 2024 Model Yılı Fiyatı: 2.119.100 TL. 2025 Model Yılı Fiyatı: 2.209.900 TL.