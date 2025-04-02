Skoda Nisan 2025 Fiyatlarını Duyurdu!

OTOMOBİL ALIMINDA KRİTİK DÖNEM

Otomobil satın almak isteyenler için şu an önemli bir süreç yaşanıyor. Skoda’nın Nisan 2025 fiyatları, ekonomik krize rağmen “makul” artışlarla duyuruldu. Ancak uzmanlar dikkat çekiyor: “Mayıs ayında yeni zamlara hazırlıklı olun!” Eğer siz de Fabia, Scala veya Kamiq gibi bütçe dostu modellere göz atmak istiyorsanız, Nisan’ı kaçırmamanız öneriliyor.

SKODA ZAMLARI VE FİYAT ARTIŞLARI

Dövizdeki keskin yükseliş, otomobil fiyatlarını önemli ölçüde etkiledi. Bununla birlikte, Skoda Nisan ayı için öngörülen dengeli bir zam stratejisi uyguladı. Örneğin, Fabia, Mart ayında 1.474.900 TL’den satılırken, Nisan’da yalnızca %1,7 artışla 1.499.900 TL seviyesine yükseldi. Monte Carlo versiyonu ise 1.799.900 TL ile hala segmentinde en uygun fiyatlı sportif model olma özelliğini koruyor. Peki diğer modellerde durum nasıl? Scala Elite, Mart ayında 1.609.900 TL’ye satılırken, Nisan’da 1.689.900 TL olarak belirlendi ve bu %5’lik bir artış anlamına geliyor. Octavia RS ise 4.199.900 TL ile 147.500 TL’lik bir zam elde etti ve bu da %3,6’lık bir artış gösteriyor.