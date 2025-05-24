“Skor Değil, Oyun İçin Memnunum.”

MAÇ SONUCUNUN ANALİZİ

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuç, Gaziantep FK’nin puanını 44’e, Kasımpaşa’nın ise 47’ye çıkarmasını sağladı. Maç sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ikinci yarıda gösterdikleri oyunla galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade etti.

TEKNİK DİREKTÖR YILMAZ’IN DEĞERLENDİRMESİ

Yılmaz, “Takımımı ve Gaziantep ekibini tebrik ediyorum. İki takım da ligin başı gibi mücadele etti” diyerek iki tarafın da mücadele gücüne dikkat çekti. İlk yarıda yaşadıkları 2-0’lık mağlup duruma rağmen ikinci yarıda 2-2’yi bulduklarını belirten Yılmaz, daha iyi bir performans gösterebileceklerine inandığını kaydetti. “Maçın skorundan değil ama oyundan memnunum. Oyuncularımın ikinci devrede verdiği reaksiyon beni çok mutlu etti” şeklinde konuştu. Kasımpaşa’nın ciddi bir camia olduğunu vurgulayarak, “Çünkü bizler ciddi takımız, ciddi bir camiayız. Ben ciddi bir hocayım” açıklamasını yaptı.

GELECEK PLANLAMALARI VE OYUNCU KARAKTERİ

Yılmaz, sezonun son haftaları itibarıyla oyuncuların ciddiyetine vurgu yaptı ve “Aslında insanların, oyuncuların geleceğini belirleyecek maçlar bu maçtır. Oyuncunun karakterini görüyorsun bu maçlarda” ifadelerini kullandı. Bugünkü maçta oyuncularının karakterleriyle tekrar gurur duyduğunu dile getiren Yılmaz, “Bakacağız ne olacak, ne bitecek. Önümüzdeki sene için bunun planını yapmaya başlayacağız” dedi.