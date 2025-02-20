Slavko Vincic Hangi Maçları Yönetti?

SÜPER LİG’DE TARİHİ BİR İLK

Süper Lig, ilk defa bir yabancı hakemle sahne alacak. Maçın hakemi, dünya genelinde tanınan bir hakem olarak açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmek üzere Sloven hakem Slavko Vincic atanıyor. Bu büyük derbide, Slavko Vincic’in yardımcı hakemliklerini vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Dördüncü hakem ise Kadir Sağlam olarak belirlendi.

SISTEMATIK BAŞARILARIYLA TANINIYOR

25 Kasım 1979’da Slovenya’nın Maribor kentinde doğan Vincic, görev aldığı uluslararası finallerle dikkat çekiyor. Son olarak dün akşam gerçekleşen PSV-Juventus karşılaşmasını yönetmiş ve bu maçta milli futbolcu Kenan Yıldız’a aldatmaya yönelik bir hareket nedeniyle sarı kart göstermişti. PSV, bu maçın rövanşında 3-1’lik galibiyetle tur atlayarak Juventus’u UEFA Avrupa Ligi’nden elerken, Vincic’in uluslararası arenadaki yetkinliği daha da kanıtlanmış oldu.

DÜNYA ÇAPINDA TANINMIŞ BİR HAKEM

FIFA kokartlı olan Slavko Vincic, 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki önemli maçı da yönetmişti. Ayrıca, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024 yılı için yayımladığı en iyi hakemler listesinde Slavko Vincic’i 2. sıraya yerleştirmişti. Vincic, uluslararası hakemlik kariyeri boyunca edindiği deneyimle Süper Lig’deki bu derbiyi ilgiyle izleyecek olan futbol severleri heyecanlandırıyor.