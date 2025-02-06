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Slovakya, Gazın Türkiye Üzerinden Geldiğini Açıkladı

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ÜLKELER ARASINDA GAZ TİCARETİ

Slovak Gaz Endüstrisi (SPP), Ukrayna aracılığıyla gelen Rus gazının durdurulmasının ardından, Türkiye üzerinden Rus gazı alımına başladığını açıkladı. AFP’nin haberine göre, SPP’nin merkezinin yer aldığı Bratislava’da, şirketin sözcüsü Ondrej Sebesta, “Rusya’nın Gazprom ihracat şirketi SPP için gaz tedarikini kısmen yeniledi. Sevkiyatlar TürkAkım üzerinden güney rotasından ve Macaristan üzerinden Slovakya’ya yapılıyor” dedi.

GAZ TEDARİKİ HIZLANACAK

Sebesta, ek olarak detay vermekten kaçınsa da, Slovak gazetesi Dennik N, SPP CEO’su Vojtech Ferencz’in TürkAkım üzerinden gaz alımının 1 Şubat’ta başladığını belirttiğini aktardı. Ferencz, ayrıca gaz hacminin Nisan ayında iki katına çıkmasını beklediklerini ifade etti. Bu gelişmeler, Türkiye’nin enerji güvenliği açısından önemli bir rol üstlendiğini gösteriyor.

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