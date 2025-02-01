SMA Tedavisi İçin Güncel Gelişmeler ve İlaçlar

SMA HASTALIGINDA TEDAVİ YENİLİKLERİ

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, SMA hastalığında dünya genelinde kullanılan Nusinersen ve Risdiplam etken maddeli ilaçların Türkiye’de erişime açık olduğu ifade ediliyor. 2017’de Yurt Dışı İlaç Listesi’ne eklenen Nusinersen, 2022’de ruhsatlandırılıp geri ödeme kapsamına alınırken, Risdiplam’ın ise 2020’de listeye eklenip 2024’te ruhsatlandırılacağı belirtiliyor.

ZOLGENSMA’NIN DURUMU

Açıklamada, “Zolgensma isimli ilaç, SMA Bilim Kurulu tarafından mevcut tedaviden üstün olduğuna dair bir kanıt bulunmadığından Yurt Dışı İlaç Listesi’ne dahil edilmemiştir.” değerlendirmesi yer alıyor. SMA Bilim Kurulu’nun, hastalığa yönelik tıbbi gelişmeleri dikkatlice takip ettiği ve tedavi süreçlerinde bilimsel verileri esas aldığı vurgulanıyor.

Uluslararası çok merkezli yüksek kaliteli klinik araştırmalardan gelecek uzun dönem verilerinin, SMA konusundaki kararların temel dayanağı olacağı ifade ediliyor. Açıklamada, “SMA konusundaki takiplerimiz, uygulamaya konulan tedavilerin hastalara sağladığı fayda ile tedavinin maliyetini rasyonalize etmeyi de içermektedir.” deniyor.

TÜRKİYE’NİN SAĞLIK POLİTİKASI

Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurullar, yeni seçenekleri değerlendirirken Türkiye’nin toplam ilaç harcama bütçesini ve diğer hastalıkların tedavisini de dikkate almak zorunda olduklarını bildiriyor. Türkiye, vatandaşlarına finanse ederek sunduğu ilaç ve tıbbi cihaz hizmeti ile dünyanın en önemli sosyal devletlerinden biri olduğu kaydediliyor.