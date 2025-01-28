Snapdragon 8 Elite’li realme GT 7 Pro Tanıtıldı

REALME GT 7 PRO’NUN LANSIMANI GERÇEKLEŞTİ

realme, 26 Kasım 2024’te düzenlenen global lansmanda Türkiye’de Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip ilk akıllı telefon modelini tanıttı. GT 7 Pro, AI Ultra Net Anlık Kamera teknolojisi ile saniyede 30 kareye kadar net ve keskin çekim olanağı sağlıyor. Ayrıca, Sony Üçlü Pro Kamera Sistemi ile profesyonel seviyede fotoğraf çekimi imkânı sunuyor. Su altında fotoğraf çekimi için özel olarak geliştirilen Su Altı Fotoğraf Modu ve IP69 sertifikası sayesinde, 2 metre derinlikte net çekim yapabiliyor. Bu özellikleri ile sektörde bir ilke imza atıyor.

HIZLI VE KESKİN GÖRÜNTÜLER SUNAN KAMERA TEKNOLOJİSİ

GT 7 Pro, saniyede 30 kare çekim kapasitesine sahip AI Ultra Net Anlık Kamera teknolojisi ile hızlı ve hareketli sahneleri net bir şekilde kaydediyor. AI Anlık Mod, çekim yapılan yüzlerce kareyi saniyeler içinde analiz ederek en net görüntüyü otomatik olarak seçiyor. Bu teknoloji, spor etkinlikleri, çocuklar ve evcil hayvanların hareketli anlarının detay kaybı olmadan yakalanmasını sağlıyor.

PROFESYONEL FOTOĞRAFÇILIK TECRÜBESİ

Cihaz, Sony IMX882 periskop telefoto lens sayesinde uzaktaki nesneleri yüksek netlikte görüntüleyerek fotoğraf kalitesini artırıyor. 3X Optik Zoom ve AI destekli ultra net kamerası ile uzak plan çekimlerde bile net ve keskin detaylar yakalanabiliyor. GT 7 Pro, telefoto lensi ile mobil fotoğrafçılıkta profesyonel deneyim sunuyor.

SU ALTINDA YENİ BİR DENEYİM SUNUYOR

realme GT 7 Pro, Su Altı Fotoğraf Modu ile mobil fotoğrafçılığı suyun derinliklerine taşıyor. IP69 sertifikası, cihazın 2 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca suya dayanıklılığını sağlıyor. Ultrasonik parmak izi teknolojisi, su altındayken bile cihazın kontrolünü mümkün kılıyor. Otomatik ışık ve netlik optimizasyonu ile kullanıcılar su altı dünyasını tüm detaylarıyla yakalıyor.

ECO OLED PLUS EKRANIN AVANTAJLARI

Eco OLED Plus ekran, renk doğruluğu ve enerji tasarrufu özellikleriyle öne çıkıyor. Yüksek parlaklık ve derin siyah tonları, her ortamda canlı görüntü sunarken enerji verimliliği ile pil ömrünü önemli ölçüde uzatıyor. Açık havada ve yüksek ışık altında ekran görünürlüğü korunarak uzun süreli kullanımda göz yorgunluğu önleniyor. GT 7 Pro, yapay zekâ destekli özellikleri, su altı çekim işlevleri ve enerji tasarruflu ekranıyla mobil teknolojilerde yeni bir dönem açıyor.