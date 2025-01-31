Sobadan Sızan Gaz Çiftin Ölümüne Neden Oldu

HASTANEYE KALDIRILDI

Selimağa Mahallesi’nde yaşayan 87 yaşındaki Ali Koru ve 66 yaşındaki eşi Fatma Koru’dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Koru çiftini evde yerde hareketsiz bir şekilde buldu.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

Yapılan incelemeler sonucunda, Ali ve Fatma Koru çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Karı kocanın cenazeleri, incelemelerin ardından Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.