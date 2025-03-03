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Sofyan Amrabat İngiltere’ye Dönüyor İddiası

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SOFYAN AMRABAT’IN KISA TÜRKİYE KARİYERİ

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Sofyan Amrabat, gösterdiği performansla olumlu geri dönüşler aldı. Ancak, yıldız orta sahanın Türkiye kariyeri oldukça kısa sürdü.

MANCHESTER UNITED’LA ANLAŞMA

Son gelişmelere göre Sofyan Amrabat yeniden İngiltere Premier Lig’de mücadele edecek. Kulislerde konuşulan bilgilere göre, Manchester United, Sofyan Amrabat’ın transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Kırmızılıların, bu transfer için Fenerbahçe’ye toplamda 20 milyon euro net bonservis bedeli ödeyeceği ve ayrıca başarıya bağlı olarak 5 milyon euro ek bonus verebileceği ifade ediliyor.

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