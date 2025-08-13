Soğanlı Menemen Tartışması Devam Ediyor

MENEMEN TARTIŞMASINA YENİ BİR SOLUK

Uzun süredir süregelen “Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?” tartışmasına bu sefer İtalya’dan bir sosyal medya fenomeni katıldı. Dünyaca ünlü olan yemek videoları yayınlayan Ana Sofia Fehn, menemen tarifini soğan ekleyerek hazırladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Menemenin soğanlı ya da soğansız olup olmadığı konusunda Türk yemek severlerin henüz kesin bir görüşü yok. Fehn’in “Soğanlı Menemen” videosu ise 1 milyon 600 bin kişi tarafından izlendi ve birçok yorum aldı. Videoda domates, sivri biber, yumurta, peynir, zeytinyağı, tereyağı ve pul biberin yanı sıra isteğe bağlı olarak soğanın da eklenebileceği belirtiliyor.

KONUYU İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medya üzerinde hızla yayılan bu tarif, kullanıcılar arasında büyük bir tartışma başlattı. Fehn, Türkiye’deki tartışmayı muhtemelen bildiği için bazı yorumlara “Soğanı çok seviyorum, evet biliyorum her zaman soğanlı olmaz” yanıtını vererek bir denge kurmaya çalıştı. Ancak bazı kullanıcılar, fenomenin bu tartışmayı yeniden alevlendirdiğini Türkçe olarak ifade etti ve muhtemelen bu mesajların anlamını anlayamadı.