Soğanlı Menemen Yaptı, Yorumlar Geldi

MENEMEN TARTIŞMASINA İTALYA’DAN KATILIM

Uzun bir süredir devam eden “Menemen soğanlı mı, soğansız mı?” tartışmasına bu kez İtalya’dan ünlü bir sosyal medya fenomeni dahil oldu. Yemek videoları paylaşan Ana Sofia Fehn, yaptığı menemende soğan kullanmayı tercih etti.

MENEMENİN SOĞANLI OLMASI ÜZERİNE YORUMLAR

Menemenin soğanlı olup olmayacağı Türk mutfak tutkunlarının sıkça tartıştığı bir konu. Fehn’in “Soğanlı Menemen” başlıklı videosu 1 milyon 600 bin kez izlendi ve yüzlerce yorum aldı. Videoda, domates, sivri biber, yumurta, peynir, zeytinyağı, tereyağı ve pul biberin yanı sıra “isteğe bağlı” olarak soğan yer alıyor.

YORUMLARDA GÖRÜLEN KUTUPLAŞMA

Sosyal medyada kısa sürede viral olan tarifin ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Fehn, Türkiye’deki tartışmaları fark etmiş olmalı ki bazı yorumlara “Soğanı çok seviyorum, evet biliyorum her zaman soğanlı olmaz” şeklinde yanıt vererek uzlaşma sağlamaya çalıştı. Ancak bazı Türkçe yorumcular, soğanlı mı soğansız tartışmasında fenomeni daha da provoke etmeye çalıştı. Fehn’in muhtemelen anlayamadığı bu yorumlar, tartışmanın sürmesine neden oldu.