Soğuk Hava Dalgası Batıya Yayılıyor: Kar Geri Dönüyor

soguk-hava-dalgasi-batiya-yayiliyor-kar-geri-donuyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, doğu bölgelerini zorlayan soğuk hava dalgası, pazar gününden itibaren batı illerine de sirayet edecek. Bugün en düşük sıcaklığın 6 derece civarında seyretmesi beklenirken, pazartesi günü bu sıcaklık 3 dereceye, Salı günü ise 2 dereceye düşmesi öngörülüyor.

SOĞUKLAR BATIYA YAYILIYOR

Pazar günü İstanbul, Yalova, Düzce ve Kocaeli’nde başlayacak karla karışık yağmur, pazartesi günü kara dönüşecek.

DOĞU İLLERDE DON OLAYI

Doğu illerinde ise sıcaklıklar oldukça düşük seyredebiliyor. Kars’ta hava sıcaklığı eksi 14, Ardahan’da ise eksi 18 derecelere kadar gerileyecek. İç kesimlerde de buzlanma ve don olayları bekleniyor.

KUVVETLİ KAR UYARISI

Meteoroloji, sarı kodlu uyarı ile Karabük, Bartın ve Kastamonu için kuvvetli kar beklentisi olduğunu duyurdu. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli alanlarda çığ tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

FIRTINA RİSKİ

Doğu Akdeniz’in iç kesimlerine, saatte 70 kilometre hıza ulaşabilecek fırtına uyarısında da bulunuldu.

Bugün bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Kırklareli 1/9 derece, İstanbul 6/12 derece, Denizli 3/13 derece, İzmir 5/15 derece, Adana 0/12 derece, Ankara -1/3 derece, Samsun 1/10 derece, Erzurum -13/-8 derece, Malatya -8/1 derece, Kars -14/-8 derece, Diyarbakır -4/4 derece ve Gaziantep -4/8 derece olarak kaydedildi.

