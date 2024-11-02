Soğuk Hava Dalgası Geliyor! Sıcaklık Düşecek

HAFTA SONU HAVADURUMU GÜNCELLEMESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaklaşan hafta sonuna dair hava durumu raporunu yeniledi. Ülke genelinde soğuk hava dalgası etkili olacak. Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların yurt genelinde 6 derece birden düşeceğini belirtiyor. Hava sıcaklığı İstanbul’da, Marmara bölgesinde 9-10 derece seviyelerine iniyor. Yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri, Sakarya ve Düzce’nin kuzey kısımları, Hatay’ın güneyi, Kastamonu’nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır’ın doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecekken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUZEY KESİMLERDE SİS BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olabiliyor. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde ise 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genel olarak kuzey yönlü, yurdun doğu kesimlerinde ise doğu ve güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri seviyesinde, yer yer üzerinde seyrettiği gözlemlenmekte, ancak kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü sıcaklıkların azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

PROF. DR. ORHAN ŞEN’İN DEĞERLENDİRMESİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya platformunda hava durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şen, “Bugün Güneydoğu ve Batı Karadeniz bölgesinde gece yağmur başlayacak, Pazar günü tüm Karadeniz ve Marmara’nın kuzey ve doğusunu kapsar. Kastamonu ve Doğu Karadeniz yüksek alanları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kar yağışı olabiliyor.” dedi. Şen, ortalamanın üzerindeki sıcaklıkların yarından itibaren 5-6 derece düşeceğini ifade etti. Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, soğuk havanın Pazar gününden itibaren 8 Kasım’a kadar etkili olacağı bekleniyor.

RÜZGAR HAVA ŞARTLARINI ETKİLEYECEK

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlü, doğu ve güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Bu durum, önümüzdeki günlerde hava şartlarını etkileyebilecek nitelikte.