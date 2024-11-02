Soğuk Hava Dalgası Ülkeyi Etkisi Altına Alacak

HAFTA SONU SOĞUK HAVA DALGASI ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuyla ilgili hava durumu raporunu güncelledi. Ülke genelinde etkili olacak soğuk hava dalgası, özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde kendini gösterecek. Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğu kısımları ile Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri, Sakarya ve Düzce’nin kuzey kesimleri, Hatay’ın güney kısımları, Kastamonu’nun sahil ilçeleri ve Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlı hava bekleniyor. Diğer yerler ise az bulutlu ve açık kalacak. Kuzey bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Prof. Dr. Orhan Şen, tarih vererek, sıcaklıkların ülke genelinde 6 derece düşeceğini belirtti. Hava sıcaklığının İstanbul’da Marmara bölgesinde 9-10 dereceye ineceği öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI YÜKSELECEK

Genel olarak mevsim normallerine yakın, kuzey ve iç kesimlerde ise 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genel olarak kuzeyli olacağı ve yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün Güneydoğu ve Batı Karadeniz’de akşam saatlerinde başlayacak yağmur pazar günü tüm Karadeniz ve Marmara’nın kuzey ve doğusunu etkileyecek” dedi. Ayrıca, “Kastamonu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin yanı sıra Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kar yağışı da bekleniyor. Ortalamanın üzerindeki sıcaklıklar ise yarından itibaren 5-6 derece düşecek” diye belirtti.

SOĞUK HAVA NE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, soğuk havanın pazar gününden 8 Kasım’a kadar etkin olacağı öngörülüyor. Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde:

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Sakarya’nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

– Edirne: 24°C, parçalı ve az bulutlu

– İstanbul: 19°C, parçalı ve az bulutlu

– Kırklareli: 22°C, parçalı ve az bulutlu

– Kocaeli: 22°C, parçalı ve az bulutlu

EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

– Aydın: 19°C, az bulutlu ve açık

– Denizli: 25°C, az bulutlu ve açık

– İzmir: 22°C, az bulutlu ve açık

– Muğla: 26°C, az bulutlu ve açık

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunda parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Hatay’ın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

– Adana: 30°C, az bulutlu ve açık

– Antalya: 28°C, az bulutlu ve açık

– Hatay: 27°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, geceden itibaren sağanak yağışlı

– Mersin: 29°C, az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

– Ankara: 19°C, parçalı ve az bulutlu

– Çankırı: 20°C, parçalı ve az bulutlu

– Eskişehir: 20°C, parçalı ve az bulutlu

– Konya: 18°C, parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın çevreleri ile Düzce ve Kastamonu’nun kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

– Bolu: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

– Düzce: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı

– Sinop: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

– Zonguldak: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

– Amasya: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

– Artvin: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

– Samsun: 23°C, parçalı ve çok bulutlu

– Trabzon: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyi parçalı bulutlu, Hakkari, Şırnak, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

– Erzurum: 15°C, parçalı ve az bulutlu

– Kars: 14°C, parçalı ve az bulutlu

– Malatya: 20°C, parçalı ve az bulutlu

– Van: 14°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

– Diyarbakır: 24°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu doğu ilçeleri sağanak yağışlı

– Gaziantep: 24°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

– Siirt: 22°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

– Şanlıurfa: 24°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı