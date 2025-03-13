Sokak Hayvanları Yasası Yeniden Gündemde

RANA BEBEĞİNİN ÖLÜMÜ VE KÖPEK SALDIRILARI YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Rana bebeğin ölümü ve son zamanlarda artan sahipsiz köpek saldırıları, sokak hayvanlarına yönelik yasayı bir kez daha tartışma konusu yapıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ildeki müfettişlerin 14 gün boyunca inceleme gerçekleştireceğini duyurdu. “Müfettişlerimiz, valiliklerin, büyükşehirlerin, belediyelerin uygulamalarını yerinde inceleyecek.” diyen Bakan Yerlikaya, “Bu bir soruşturma süreci değil, durum tespiti yapılmasıdır. 2 Ağustos’tan itibaren bugüne kadar neler yapmışlar, rehberlik yapacaklar. İhmal konularını tespit edecekler ve gerekli tedbirlerin alınmasını kendilerinden isteyecekler.” şeklinde konuştu.

YASADA YENİ DÜZENLEMELER GÜNDEME GELDİ

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa, Türkiye’nin gündeminin üst sıralarına tekrar yerleşti. Konya’da köpek saldırısı sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Rana El Selci bebeğin ölümü ve farklı şehirlerdeki benzer olaylar, bu yasayı yeniden ön plana çıkardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada Meclis’ten geçerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu’nu hatırlattı. Yasanın tüm sorumlular tarafından uygulanması gerektiğine dikkat çeken Bakan Tunç, “Kanunda bir takım sorumluluklar var. Bu sorumlulukları yerine getirmezlerse, görevi kötüye kullanma ve eğer bu konuda ölüm ya da yaralama meydana gelmişse taksirle yaralama, taksirle öldürme suçlarına iştirak gibi suçlar gündeme gelir.” diye konuştu.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU’NUN DÜZENLEMELERİ

Peki, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu hangi düzenlemeleri içeriyor? Geçen yıl temmuz ayında Meclis’ten geçen yasa ile yakala-kısırlaştır-sal metodunun terkedilmesi öngörülüyor. Ayrıca, sahipsiz hayvanların bakımevlerinde barındırılması ve rehabilite edilmesi gerektiği belirtiliyor.

BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kanun; yerel yönetimlere, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlama yükümlülüğü getiriyor. Yeni yasa, sahipsiz sokak hayvanlarının hayvan bakımevlerine alınarak rehabilitasyon sürecine tabi tutulmasını ve sahiplendirilinceye kadar burada barındırılmasını düzenliyor. Söz konusu kanun ile belediyelere 31 Aralık 2028’e kadar hayvan bakımevleri kurma ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirme yükümlülüğü de verilmiş durumda.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YENİ DÜZENLEME ÇAĞRISI

Muhalefet ise sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin sorunları artırdığı görüşünde. Rana bebeğin ölümü ve son günlerde yaşanan saldırıların ardında, bu konuyu Meclis’teki grup toplantısında öne çıkaran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara bir çağrıda bulundu. Yürürlükteki yasanın sokaktaki popülasyonu artıracağını belirten Özel, “Bu yasa al, götür ve ne yaparsan yap dediği için hem de bu kadar büyük ekonomik kriz varken, hayvan barınağı lazımken bunun da önünde engel. Yeni kısırlaştırma için köpekler toplanamıyor ve sokaktaki popülasyon artıyor.” diye konuştu. Yasayı iptal etmek amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını söyleyen Özel, “Gelin yeniden hem hayvanseverleri, hayvan hakları derneğini, veteriner hekimlerini çağıralım, şu Meclis’te şu yasayı düzeltelim.” ifadelerini kullandı.