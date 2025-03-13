Sokak Köpekleri İçin Yeni İnceleme Başlıyor

RANA BEBEĞİN ÖLÜMÜ VE SOKAK HAYVANLARI SORUNU

Rana El Selci isimli bebeğin ölümü ve son günlerde meydana gelen sahipsiz köpek saldırıları, sokak hayvanlarına dair yasayı tekrar gündeme taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde müfettişlerin 14 gün boyunca denetim yapacağını açıkladı. “Müfettişlerimiz, valiliklerin, büyükşehirlerin, belediyelerin uygulamalarını yerinde inceleyecek.” diyen Bakan Yerlikaya, “Bu bir soruşturma süreci değil, durum tespiti yapılmasıdır. 2 Ağustos’tan beri bugüne kadar neler yapmışlar, rehberlik yapacaklar. İhmal konularını tespit edecekler ve gerekli tedbirlerin alınmasını kendilerinden isteyecekler.” şeklinde konuştu.

SON DÜZENLEMELER GÜNDEME GELİYOR

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa ülke gündeminin üst sıralarına yerleşti. Konya’da meydana gelen köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Rana El Selci’nin ölümü ve çeşitli şehirlerdeki sahipsiz köpek saldırıları, bu yasayı yeniden tartışmaya açtı.

BELEDİYELERE YASAL SORUMLULUK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis’ten geçerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu’nu hatırlattı ve bu yasanın tüm sorumlular tarafından etkin bir şekilde uygulanmasının önemini vurguladı. Bakan Tunç, “Kanunda bir takım sorumluluklar var. Bu sorumlulukları yerine getirmezlerse, görevi kötüye kullanma ve eğer bu konuda ölüm ya da yaralama meydana gelmişse taksirle yaralama, taksirle öldürme suçlarına iştirak gibi suçlar gündeme gelir.” diye belirtti.

HAYVANLAR İÇİN GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER

Sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu, geçen yıl temmuz ayında Meclis’ten geçerek yürürlüğe girmişti. Bu yasa ile birlikte “yakala-kısırlaştır-sal” metodu rafa kalkıyor, sahipsiz hayvanların bakımevlerinde barınması ve rehabilitasyonu planlanıyor.

BELEDİYELERİN GÖREVLERİ

Yeni yasa, yerel yönetimlere sahipsiz hayvanları sahiplendirilinceye kadar bakmaları için hayvan bakımevleri kurma yükümlülüğü getiriyor. Ayrıca, bu bakımevlerinin koşullarını iyileştirmek için belediyeler, 31 Aralık 2028’e kadar belirli işlemler gerçekleştirmek zorunda kalıyor.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YENİ YASA İÇİN ÇAĞRI

Muhalefet partileri, mevcut düzenlemenin yeni sorunlar ortaya çıkardığını iddia ediyor. Rana bebeğin ölümü ve son saldırılar sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, konuyu Meclis’te gündeme getirdi ve iktidara bir çağrıda bulundu. Yürürlükteki yasanın sokak hayvanı popülasyonunu artıracağını belirten Özel, “Bu yasa al, götür ve ne yaparsan yap dediği için hem de bu kadar büyük ekonomik kriz varken, hayvan barınağı lazımken bunun da önünde engel. Yeni kısırlaştırma için köpekler toplanamıyor ve sokaktaki popülasyon artıyor.” dedi. Özel, yasayı iptal için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını aktararak, “Gelin yeniden hem hayvanseverleri, hayvan hakları derneğini, veteriner hekimlerini çağıralım şu Meclis’te şu yasayı düzeltelim.” ifadelerini kullandı.