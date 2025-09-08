Sokak Türk Bayraklarıyla Süslendi

Olayın Gelişimi

İzmir’in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki E.B. adlı bir saldırgan, evinden temin ettiği babasına ait pompalı tüfek ile Şehit Salih İşgören Polis Merkezi önüne geldi. Saldırganın açtığı ateş sonucu 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu.

Yaralıların Durumu

Saldırıda polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı da yaralandı. E.B. ise yaralı olarak yakalandı. Olayın ardından suçlu, olay yerinde polis tarafından yaralı halde ele geçirildi ve Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı saldırganın tedavisi sürüyor. E.B.’nin Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesi’nde eğitim gördüğü öğrenildi.

Vatandaşların Tepkisi

Saldırıya uğrayan Şehit Salih İşgören Polis Merkezi çevresinde, vatandaşlar Türk bayrakları asarak tepkilerini ortaya koydu. Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokağı’ndaki sokak sakinleri, şehit düşen emniyet mensupları ve yaralı polis memurları için duydukları büyük üzüntüyü dile getirdi.

Soruşturma Süreci

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ile ilgili olarak iki Cumhuriyet Başsavcıvekili ve altı Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı konulmasına karar verildiği ve soruşturmanın çok yönlü şekilde titizlikle yürütüldüğü belirtildi.