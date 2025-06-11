Sokaklarda Duba Koymak Yasal Değil!

YASAL OLARAK PARK YERİ AYIRMAK MÜMKÜN DEĞİL

Sokaklarda evlerin önüne keyfi olarak yerleştirilen “park yapılmaz” levhaları ve dubalarının yaygınlığı dikkat çekiyor. Türk kanunlarına göre, kamu yollarına sandalye, duba veya şişe gibi nesneler koyarak park yeri ayırmak yasal değil. Bu tür uygulamalar halinde hukuka aykırı sayılıyor ve şikayet edilmesi durumunda cezai yaptırımlar uygulanabiliyor.

İŞARETLEME YETKİSİ SADECE KAMU KURUMLARINA AİT

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Avukat Özlem Şen, kamuya açık alanlarda park yasağı veya benzeri işaretlemelerin yalnızca il ve ilçe zabıta müdürlükleri ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube tarafından yapılabileceğini belirtiyor. Özel kişiler veya kurumlar tarafından yapılan levha, duba ya da diğer nesnelerin yasal dayanağı olmadığını vurguladı.

ŞİKAYET İÇİN GEREKEN ADIMLAR

Yasal olmayan bu uygulamalarla karşılaşan vatandaşların şikayet haklarını kullanabileceğine dikkat çeken Şen, başvuru kanallarını şöyle sıraladı: Alo 153’ü arayarak şikayet oluşturmak ve başvuru numarasıyla süreci takip etmek, il ve ilçe zabıta müdürlüklerine doğrudan başvuru yapmak, trafik düzeniyle ilgili alanlarda şikayetlerde bulunmak ve CİMER üzerinden e-Devlet ile şikayet iletmek.

DELİLLERLE DESTEKLENMELİ

Şen, şikayetlerin etkili olabilmesi için mutlaka fotoğraf veya video gibi delillerle desteklenmesi gerektiğini kaydetti. “Başvuruların sonuç verebilmesi için il ve ilçe belirtilerek, görüntü kaydıyla şikayet oluşturulmalı. Delilsiz başvurular genellikle sonuçsuz kalıyor.” uyarısını yaptı.

CİZAİ YAPTIRIMLAR VAR

Yasal olmayan şekilde park yeri ayıran ya da levha koyan bireylere para cezası uygulanabileceğine dikkat çeken Şen, “En hızlı çözüm, zabıta müdürlüklerine ihbar etmektir. Bu tür işaretlemeler yasal değil ve ivedilikle kaldırılıyor.” şeklinde konuştu.