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Sokakta Eşini Öldürdü, Kaçtı

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen olayda, Emine A. sokakta tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Emrah A. tarafından silahlı saldırıya uğruyor. Genç kadın, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere düşüyor.

ŞÜPHELİNİN DURUMU

Olayın ardından kaçan Emrah A.’nın daha önce 6 suç kaydı bulunduğu belirlenmiş durumda. Silah seslerini duyan çevredeki insanlar, durumu hemen yetkililere bildiriyor.

HEMEN MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Emine A.’nın maalesef hayatını kaybettiği tespit ediliyor.

POLİS ÇALIŞMALARI

Olayın ardından polis, kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla çalışmalarını hızlandırıyor. Soruşturma devam ediyor.

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