Söke’de Su Ürünleri Denetimlerinde 814 İşlem Gerçekleşti

soke-de-su-urunleri-denetimlerinde-814-islem-gerceklesti

SÖKE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen açıklamada, 2025 yılı itibarıyla Su Ürünleri ve Balıkçılık alanında toplam 814 adet su ürünleri denetimi gerçekleştirileceği belirtildi.

SU ÜRÜNLERİ DENETİM RAKAMLARI

Açıklamada, bu denetimler sonucunda 84 kişiye idari işlem uygulandığı, 14 kişiye gerçek kişi av ruhsatı verildiği ve 11 gemiye av ruhsatı düzenlendiği ifade edildi. Ayrıca, 13 adet misina ağ av izin belgesinin de düzenlendiği ve pazar ile yol kontrollerinin yapıldığı kaydedildi.

