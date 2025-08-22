Söktaş Hissesi Fiyatı Değişti KAP

SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ

Borsa İstanbul A.Ş., bugünkü sermaye artırımı işlemleri çerçevesinde Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS) pay fiyatında bir düzeltme yapıldığına dair bilgi verdi. Açıklamada, şirketin %125,22522 oranında bedelli sermaye artırımı sonrası pay fiyatının yeniden hesaplandığı ifade ediliyor.

TEORİK FİYAT BELİRLENDİ

Bu kapsamda, bölünme sonrası teorik fiyat 3,562 TL olarak tespit edildi. Borsa İstanbul, teorik fiyatın fiyat adımına yuvarlanmadığını da belirterek, önemini vurguladı.