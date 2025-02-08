Solskjaer’den Beşiktaş’ın Galibiyet Yorumu

BEŞİKTAŞ’TAN ÖNEMLİ DEPLASMAN GALİBİYETİ

Süper Lig’de Sivasspor’u 2-0 yenerek önemli bir zafer elde eden Beşiktaş’ta, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer maç sonrası düşüncelerini paylaştı. Solskjaer, “Çok önemli bir galibiyet deplasmanda,” diyerek başladığı açıklamasında, taraftarların desteğine özel bir vurgu yaptı.

TAKIMIN YANINDAKİ TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

“İçeride taraftarımız bize inanılmaz güç oluyor,” diyen teknik direktör, bugünkü ziyarete gelen taraftarların kendilerini nasıl etkilediğini açıkladı. “Bugün deplasmanda olmamıza rağmen buraya geldiler ve bu soğuk havada bize destek oldular. İnanılmaz bir atmosfer oluşturdular. Onlara teşekkür ediyorum,” sözleriyle taraftarların katkısını vurguladı.

GALİBİYETİN ARDINDAN AÇIKLAMALAR

Maçtaki stratejilerine de değinen Solskjaer, “Bugünkü planımız oyunu domine etmek ve rakibi hataya zorlamak,” dedi. Elde ettikleri güzel gollerle ilgili olarak, “Çok güzel bir gol attık. 2-0’ı da bulduk. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz,” ifadelerini kullandı.