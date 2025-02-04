Solskjaer’den Transfer Açıklamaları Ve Uyarılar

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ VE TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda ikinci maçında Kırklarelispor’u 2-0 mağlup ederek çeyrek final yolunda önemli bir avantaj elde eden Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Norveçli teknik adam, “Bu tür maçlar zor olur. Kazandığımız için mutluyuz. Rakibimiz oldukça dirençliydi, sabırlıydık. Taraftarlar burada harika bir atmosfer çıkardılar. En iyi taraftara sahip olan takım biziz. Kazanarak amacımıza ulaştık.” dedi.

TAKIM TAŞIVİYESİ VE TRANSFER PLANI

Solskjaer, takımda gerekli takviyelerin yapılacağına dikkat çekti. Üç oyuncunun ayrıldığını vurgulayan teknik adam, “Yeni oyuncular arıyoruz. İyi oyuncular üzerinde çalışıyoruz. Başkan, scout ekibi çok çalışıyor. Birtakım isimler var. Onları almak için çalışmalar yapılıyor. Önemli olan kulübün geleceği. Kulüp geleceği için önemli isimler almamız ve genç oyuncuları da yükseltmemiz gerekiyor. İhtiyaçlarımız var. Orta saha oyuncusu alacağız.” şeklinde konuştu.