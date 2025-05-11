Solskjaer, Haaland’ı İstediğini Belirtti

BEŞİKTAŞ’IN ADANA DEMİRSPOR MAÇINDAN SONRAKİ ANALİZİ

Beşiktaş, Süper Lig’in 35. haftasında Adana Demirspor’u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

MAÇIN İLK YARISI VE ÇEKİŞME

“Garip bir maç oldu” diyerek sözlerine başlayan Solskjaer, maçın başlangıcındaki sakatlıkların oyunun temposunu etkilediğini ifade etti. Oyuncularının maçta yüksek bir motivasyonla mücadele ettiğini belirten teknik adam, “İlk yarının sonunda skoru koruyamadık ve kalemizde golü gördük. İkinci yarıya 2-1 başlamamız biraz gerilmemizi sağladı. Ciro Immobile’nin golünden sonra skor 3-1 olduktan sonra daha rahat bir oyun oynayabildik. Aslında daha fazla gol atabilirdik” şeklinde konuştu.

TAAHHÜT VE GELECEK SEZON TRANSFERLERİ

Başkan Serdal Adalı’nın yeniden başkan seçilmesi sonrası yapılan transfer açıklamaları hakkında da konuşan Solskjaer, “Erling Haaland’ı istiyorum. Şaka bir yana bizim çok seçeneğimiz var. Ciro profesyonel bir oyuncu ve bugün de golünü attı” dedi. Takımın, ceza sahasına daha fazla saldırgan bir şekilde gidebilmesi durumunda gol sayısının artabileceğini vurguladı.

KADRO YAPILANDIRMASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Gelecek sezon için kadro yapılanması üzerine düşüncelerini paylaşan Norveçli teknik direktör, “Tabii önümüzdeki yıl için takımın durumu hakkında düşünüyoruz. Oyuncularım artık beni tanıyorlar. Kadromuzda değişiklikler de olacak. Buna iyi karar vermek gerekiyor” ifadelerini kullandı. Takımdan ayrılacak oyunculara yeni kulüpler bulmanın önemine değinen Solskjaer, yeni gelen oyunculara Beşiktaş’ı iyi bir şekilde anlatmanın da gerekliliğini belirtti.

TARAFTARLA BİR ARADA OLMAK VE TAKIM KÜLTÜRÜ

Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United’ı desteklediğini de belirterek, “Manchester United’da 18 yılım geçti. Orası ailem gibi. Onların kazanmalarını istiyorum” şeklinde konuştu. Necip Uysal’ın Beşiktaş’ın vücut bulmuş hali olduğunu dile getiren Solskjaer, “Benim isteğim taraftarla beraber bir takım oluşturmak. Savaşan, koşan, çalışan bir takım istiyorum. Çalışmanın bir bedeli yok. Her gün antrenman yapıp çalışmak en önemlisi” dedi. Gelecek için heyecan duyduğunu söylerken, önlerindeki üç maçı kazanmak için yoğun bir çaba içerisinde olacaklarını ifade etti.