Solskjaer: ‘Rakipler Umrumuzda Değil’

EKİBİMLE TARAFTARLARI BÜYLEYECEĞİZ

Yanındaki ekiple fark yarattığını belirten Solskjaer, “Erling Moe benimle geldi, Molde’de şampiyonluklar kazanan bir kurt! Richard Hartis desen, kaleci koçundan ötesi. Taraftarlar artık farkı görüyor, bu ekip Beşiktaş’ı uçuracak!” diyerek tribünlere göz kırptı.

40 TEKLİF REDDETTİ, BEŞİKTAŞ’I SEÇTİ

United’dan sonra sessiz kalan Solskjaer, “Bana tam 40 teklif geldi ama Beşiktaş’ı bekledim! Muhteşem şehir, büyük tarih, başka ne isterim ki?” diyerek siyah-beyaz aşkını haykırdı.

FENER VE CIMBOM’U TAKMIYORUM, BİZ KENDİ OYUNUMUZU OYNARIZ

Oyun planını açıklarken rakiplerine meydan okudu: “Tek stile zincir vurmam, her maçı domine edecek bir yol buluruz. Eyüpspor’u devirdiğimizde o ruhu gösterdik, 45. saniyede gol yedik ama dağılmadık!” Fenerbahçe ve Galatasaray’ı ise umursamadı: “Onlar hakkında kafa yormam, işimizi kendi tarzımızla yaparız. Başkanla aynı yoldayız, panik transfer yok, akıllıca hareket edeceğiz!”