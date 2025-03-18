Somalili Askerler Arasında Futbol Maçı Kavgası

Olay, dün gece saat 22.30 civarında Isparta General İhsan Alper Kışlası’nda meydana geldi. Kışlada eğitim gören Somali uyruklu askerler arasında yapılan futbol maçının ardından bir tartışma patlak verdi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte birçok asker yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Yaralı askerler ambulanslarla Isparta’daki hastanelere sevk edildi. Valilikten yapılan açıklamada, futbol maçının ardından Somalili askerler arasında bir kavganın çıktığı belirtildi. İlk belirlemelere göre 24 Somalili askerin yaralandığı aktarılırken, “Yaralılar ilimizdeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup biri dışında diğerlerinin sağlık durumu iyidir. Kışlada şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir” denildi.

VALİ ERİN’DEN YARALILARA ZİYARET

Isparta Valisi Abdullah Erin, Süleyman Demirel Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne giderek yaralı askerleri ziyaret etti. Erin, Somalili askerler arasında futbol maçı sonrası meydana gelen kavgayı belirterek, “Kavgaya askerlerimiz kısa süre içerisinde müdahale ederek kontrol altına aldı. Tabii olay sırasında gerek Somali uyruklu vatandaşlardan gerekse askerlerimizden hafif tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmalar meydana geldi” ifadelerini kullandı. Olay yerine emniyet güçlerinin hızlı bir şekilde sevk edildiğini anlatan Erin, “Sağlık teşkilatımız ambulanslarla Somalili ve askerlerimizi Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanemize sevk etti. Çoğu ayakta tedavi görmek suretiyle taburcu edildi. Yaralılar arasında kritik olarak değerlendirebileceğimiz 2 Somalili asker var. Onlar için gerekli müdahaleler yapılıyor. Umarım bu müdahaleler sonrasında sağlıklarına kavuşurlar. Yani çok sayıda yaralı var” dedi.