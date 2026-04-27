Somer Sivrioğlu’nun Uyuşturucu Testi Negatif Çıktı

İSTANBUL’DA ÜNLÜ ŞEFLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturmasında ünlü şef Somer Sivrioğlu hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Gözaltına alınmak üzere ikametinde bulunamayan Somer Sivrioğlu, ilerleyen dönemde Avustralya’da olduğunu duyurdu. “Bu sabah itibarıyla, yürütülen bir soruşturma kapsamında, ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum” şeklinde bir açıklama yaptı.

TESTİN SONUCU OLUMSUZ OLDU

Sonrasında Türkiye’ye dönen Sivrioğlu, soruşturma kapsamında hem ifade vermek hem de uyuşturucu testi için örnek verdi. Yenişafak muhabiri Burak Doğan’ın aktardığına göre; Somer Sivrioğlu’nun kan ve sakal örneklerinden alınan test sonuçları negatif olarak belirlendi.

