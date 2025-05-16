Son Anket Açıklandı! Yüzde 64,4 Yolsuzluğu Kabul Etti

ARAŞTIRMANIN SONUCU AÇIKLANDI

Optimar Araştırma, 15-29 Nisan 2025 tarihleri arasında 26 ilde toplam 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını duyurdu. Bu araştırmada, katılımcıların büyük bir kısmı, Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk yaptığına inandığını belirtti. Katılımcıların yüzde 64,4’ü İmamoğlu’nun yolsuzluk yaptığını düşündüğünü ifade etti. Yolsuzluk yapmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 35,6’da kaldı.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINA DAİR GÖRÜŞLER

Araştırmaya katılanların yüzde 63,3’ü, İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasından aklanma olasılığının düşük olduğunu düşünüyor. Bu sonuç, katılımcıların genelinin bu konuda karamsar olduğunu ortaya koyuyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI DEĞERLENDİRMESİ

Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağına dair katılımcıların görüşleri de önemli bir yer tutuyor. Katılımcıların yüzde 64,4’ü İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını düşündüğünü ifade etti. Aday olabileceğini düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 35,6 olarak belirlendi.