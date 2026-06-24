Son Dakika: Kadir İnanır’ın Sağlık Durumu Nasıl? 22 Mayıs’ta Entübe Edilmişti… Yeni Gelişme!

Yeşilçam’ın efsanevi aktörlerinden Kadir İnanır, 22 Mayıs’ta ani bir rahatsızlıkla hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda entübe edildi. Bu gelişme hayranlarını endişeye sevk etti ancak hastane ve yakın çevresinden gelen son açıklamalar umut verici bir sürecin başladığını gösteriyor. Kadir İnanır’ın sağlık durumu sevenleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Yapılan son dakika açıklamaları endişeli bekleyişin yerini umut dolu bir sürece bıraktığını ortaya koyuyor.