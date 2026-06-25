Malatya ve Kahramanmaraş çevresinde günün ilk saatlerinde hissedilen sarsıntıların ardından gözler son deprem verilerine çevrildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 16.22’de 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyururken, sarsıntıların Ege Bölgesi’nde de hissedildiği belirtildi.
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