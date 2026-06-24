Son Haftada Derse Girmeyen Öğretmene Soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sene sonu yaklaşırken öğretmenler ve öğrenciler fiilen tatil havasına girmiş olsa da resmi olarak eğitim öğretim süreci hala devam ediyor. Öğretmenler genellikle öğrencilerin okula gelmediğini düşünerek derslere girmiyor ancak bu durum yasal sorumluluğu ortadan kaldırmıyor. Özellikle nöbetçi öğretmenlerin görevlerini ihmal etmesi ciddi riskler doğuruyor.

DERS SAATLERİNDE ÖĞRETMENLERİN SORUMLULUĞU SÜRÜYOR

Okul saatleri içinde dersin olduğu sınıfta öğrenim gören bir öğrencinin başına gelecek olumsuz durumlardan yine öğretmenler sorumlu tutulacak. Nöbet saatlerinde öğrencilerin okulda olmadığını varsayarak görev yerine çıkmayan öğretmenler de bu süreçte yaşanacak olaylar nedeniyle sorumlu hale gelebilir. Öğrencilerin okul içinde birbirini yaralaması, kavga olayları ve kazalar sene sonunda daha sık görülüyor.

SENE SONU RİSKLERE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Öğretmenlerin okul içinde öğrenci olup olmadığını sık sık kontrol etmesi büyük önem taşıyor. Okula gelen az sayıdaki öğrencinin gözetilmesi için okul yönetiminin de gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Ders veya nöbet saatinde ilgili alanda bulunmayan öğretmenler hakkında cezai işlem doğuracak soruşturmalar açılabilecek.