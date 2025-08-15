Son Hava Raporunda Uyarı Var!

15 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Cuma günü için hava durumu tahminlerini duyurdu. Türkiye’nin kuzeydoğu bölgelerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağı ifade ediliyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

YAĞIŞ, SICAKLIK VE FIRTINA UYARISI

Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtınanın (50-70 km/saat) yaşanması bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerdeki beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hususunda uyarıyor.

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVA DURUMU

Marmara bölgesinin genelinde hava, parçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçmesi bekleniyor. Rüzgarın ise bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Balıkesir 33°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

Çanakkale 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

Edirne 34°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

İstanbul 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık olacak. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Afyonkarahisar 36°C – Az bulutlu ve açık

Denizli 38°C – Az bulutlu ve açık

İzmir 35°C – Az bulutlu ve açık

Muğla 37°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık kalacak.

Adana 39°C – Az bulutlu ve açık

Antalya 34°C – Az bulutlu ve açık

Hatay 35°C – Az bulutlu ve açık

Isparta 37°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık.

Ankara 35°C – Az bulutlu ve açık

Eskişehir 34°C – Az bulutlu ve açık

Konya 37°C – Az bulutlu ve açık

Yozgat 29°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Batı Karadeniz’in genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Bolu 33°C – Az bulutlu ve açık

Düzce 32°C – Az bulutlu ve açık

Sinop 33°C – Az bulutlu ve açık

Zonguldak 25°C – Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Orta ve Doğu Karadeniz’de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olabiliyor.

Amasya 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Rize 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun 30°C – Parçalı ve az bulutlu

Trabzon 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Erzurum 29°C – Az bulutlu ve açık

Kars 28°C – Az bulutlu ve açık

Malatya 39°C – Az bulutlu ve açık

Van 29°C – Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu’da hava az bulutlu ve açık kalacak.

Diyarbakır 41°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep 42°C – Az bulutlu ve açık

Mardin 39°C – Az bulutlu ve açık

Siirt 40°C – Az bulutlu ve açık