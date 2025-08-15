Son Hava Raporunda Uyarı Var!

15 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Cuma günü için hava durumu tahminlerini duyurdu. Türkiye’nin kuzeydoğu bölgelerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağı ifade ediliyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
YAĞIŞ, SICAKLIK VE FIRTINA UYARISI
Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtınanın (50-70 km/saat) yaşanması bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerdeki beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hususunda uyarıyor.
MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVA DURUMU
Marmara bölgesinin genelinde hava, parçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçmesi bekleniyor. Rüzgarın ise bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Balıkesir 33°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
Çanakkale 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
Edirne 34°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
İstanbul 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık olacak. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
Afyonkarahisar 36°C – Az bulutlu ve açık
Denizli 38°C – Az bulutlu ve açık
İzmir 35°C – Az bulutlu ve açık
Muğla 37°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık kalacak.
Adana 39°C – Az bulutlu ve açık
Antalya 34°C – Az bulutlu ve açık
Hatay 35°C – Az bulutlu ve açık
Isparta 37°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık.
Ankara 35°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir 34°C – Az bulutlu ve açık
Konya 37°C – Az bulutlu ve açık
Yozgat 29°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Batı Karadeniz’in genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Bolu 33°C – Az bulutlu ve açık
Düzce 32°C – Az bulutlu ve açık
Sinop 33°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak 25°C – Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Orta ve Doğu Karadeniz’de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olabiliyor.
Amasya 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık olacak.
Erzurum 29°C – Az bulutlu ve açık
Kars 28°C – Az bulutlu ve açık
Malatya 39°C – Az bulutlu ve açık
Van 29°C – Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Güneydoğu Anadolu’da hava az bulutlu ve açık kalacak.
Diyarbakır 41°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 42°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 39°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 40°C – Az bulutlu ve açık