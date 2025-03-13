Son Kabadayı Hasan Heybetli Ölü Bulundu

ÖLÜMÜNÜN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Hasan Heybetli, bu akşam saat 19.00 sıralarında koğuşunda ölü bulunuyor. Onun ölümü üzerine nöbetçi savcı cezaevinde incelemelerde bulunuyor. Muazzez Abacı’nın eski eşi olan Heybetli’nin ölüm sebebi, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

KİMLİĞİ VE SUÇ GEÇMİŞİ

1950 yılında Siirt’te dünyaya gelen Hasan Heybetli, “Arap Hüso” olarak bilinen kabadayı Hüseyin Heybetli’nin oğludur. İstanbul yeraltı dünyasında oldukça tanınan bir figür olan Heybetli, defalarca cezaevine girmiş ve çıkmıştır. Türkiye kamuoyu ise onu Muazzez Abacı ile olan evliliğiyle tanıyor.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Rezidans cinayeti davasında Hasan Heybetli’yi “kasten adam öldürmek” suçundan 25 yıl, “ruhsatsız silah taşımak” suçundan ise 10 ay hapis cezasına mahkûm etmiştir.

MUAZZEZ ABACI İLE İLİŞKİSİ

Arap Hüso’nun oğlu olan Hasan Heybetli, gasp, adam yaralama ve haraç gibi pek çok suçlamayla yeraltı dünyasında ismini duyurdu. Türkiye kamuoyu, kendisini şarkıcı Muazzez Abacı ile olan ilişkisi sayesinde tanıdı. Heybetli, 1979 yılında Muazzez Abacı ile nişanlandı ve 1980 yılında evlendi. Bu evlilik 3 yıl sürdü. 1989 yılında bir kez daha evlenen çiftin bu ikinci evliliği ise 1993’te sona erdi.

2004 yılında şarkıcı Kader Çetintürk ile adının geçtiği bir gaspa teşebbüs davasından dolayı 2 yıl hapis cezası aldı. 2009 yılında İstanbul Şişli Polat Rezidans’ta döviz büfesi sahibi Fatih Edremit’i öldürdüğü iddiasıyla yargılandı ve sonunda “kasten adam öldürmek” suçundan 25 yıl, “ruhsatsız silah taşımak” suçundan ise 10 ay hapis cezasına mahkûm oldu.