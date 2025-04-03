Spor

Son Şampiyon Beşiktaş Kupaya Veda Etti

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MAÇIN DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Tüpraş Stadı’nda Göztepe’yi ağırladı. Bu toplulukta konuk takım, maçı 3-1 galip tamamladı. Göztepe’nin galibiyetine katkı veren goller, 38, 79. (penaltı) ve 81. dakikalarda Romulo’dan geldi. Beşiktaş ise maçta yalnızca 30. dakikada Ernest Muci’nin attığı golle öne geçebildi.

Beşiktaş, karşılaşmanın 36. dakikasında Tayyip Talha Sanuç’un gördüğü direkt kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Bu durumda olası bir dönüş arayışları zayıflarken, Göztepe karşısında edinilen bu sonuç, son şampiyon Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası’na veda etmesine yol açtı.

YARI FİNALE GİDEN YOL

Bu zaferle Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline yükseldi ve sıradaki rakibi Trabzonspor olacak. Göztepe, bu önemli eşleşmede performansını sergileyerek ilerlemeyi hedefliyor.

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