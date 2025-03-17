Son Zamla Sigara Fiyatları Arttı: Detaylar

Sigara fiyatlarına yeni bir zam geldi. Türkiye’de son dönemlerde sık sık yükselen sigara fiyatları, gündemde önemli bir yer edinmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, TT sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu. Dündar, son dakika zammını “Son sigara grubu TT grubuna da zam geldi” şeklinde açıkladı. Yapılan son zamlarla, sigaranın en düşük fiyatı 68 TL’ye, en yüksek fiyatı ise 91 TL’ye ulaştı. Tütün ürünlerindeki fiyat artışları sürerken, önümüzdeki günlerde daha fazla zam olup olmayacağı ise merak ediliyor. Hangi sigara markalarına ne kadar zam geldi? İşte yeni fiyatlar ve güncellenen liste…

TT GRUBUNA ZAM GELDİ

Erol Dündar, 16 Mart’ta yaptığı açıklamada TT sigara grubundaki fiyat artışını açıkladı. Yeni fiyatlara göre, TT grubunda en düşük sigara fiyatı 68 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 85 TL oldu. Daha önce Philip Morris, BAT, Esse ve JTI sigara gruplarında da benzer fiyat artışları yaşanmıştı.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son zamlarla birlikte sigara fiyatları güncellenmiş durumda. İşte sigara markalarına göre en ucuz ve en pahalı fiyatlar:

**Esse sigara fiyatları**

– En düşük: 70 TL

– En yüksek: 90 TL

**BAT sigara fiyatları**

– En düşük: 75 TL

– En yüksek: 91 TL

**Philip Morris (PM) sigara fiyatları**

– En düşük: 80 TL

– En yüksek: 89 TL

**JTI sigara fiyatları**

– En düşük: 75 TL

– En yüksek: 91 TL

Sigara fiyatlarındaki artış, bütçeleri etkileyen önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor.