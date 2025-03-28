Sonsuzluk Havuzları Tehlike Yaratıyor!

DİALOG PENCERESİNİN BAŞLANGICI

Diyalog penceresinin başlangıcında yer alıyor. ESC tuşu işlemi iptal edip pencereyi kapatıyor.

DOĞANIN GÜCÜNÜ GÖSTEREN OLAY

Bangkok’ta gökdelenlerin üzerinde bulunan sonsuzluk havuzları, teknolojinin doğa karşısında ne denli savunmasız olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Modern mimarinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan bu havuzlar, deprem anında ciddi bir tehlike oluşturuyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Sosyal medya üzerinde yayımlanan bir videoda, Srushti Gopani adında bir kullanıcı, “Whole Bangkok shook like crazy!” şeklinde not düşerek havuz sularının gökdelenlerden aşağı döküldüğü anları paylaşıyor. Bu durum, şehirde meydana gelen olayın etkisini artırıyor.