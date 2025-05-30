Soruşturma Başlatıldı, 113 Öğrenci Zehirlendi

ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER

Sinop Valiliği, kentteki 113 üniversite öğrencisinin zehirlenme şüphesiyle hastanelere gitme durumu yaşadığını ve bu öğrencilerin ayakta tedavi uygulandıktan sonra taburcu edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda olayın meydana geldiği ifade edildi.

BELİRTİLER VE TEDAVİ SÜRECİ

Açıklamada, bulantı, karın ağrısı, hafif ateş ve kusma şikayetlerini yaşayan 113 öğrencinin Sinop Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine başvurduğu bilgisi verildi. “Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran ve ayakta tedavileri yapılan tüm öğrencilerimiz taburcu edilmiştir” denildi. Konuyla ilgili olarak ise adli ve idari soruşturma süreci başlatıldığı, alınan su ve gıda örneklerinin gerekli incelemeler için laboratuvara gönderildiği belirtildi.