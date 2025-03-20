Soruşturmalarla İlgili AK Parti Açıklaması

YARGI SÜRECİNE SAYGI

AK Parti Sözcüsü Çelik, siyasetin yargı sürecini izlemekten başka bir şey yapmaması gerektiğini söylüyor. “Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili olarak değerlendirme yapmasının geçerliliği olmaz” diyerek, bu konuda tarafsız kalmanın önemine dikkat çekiyor.

ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

Çelik, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanım ve AK Parti’nin CHP’ye darbe yaptığı yönündeki açıklamalarına tepki gösteriyor. Özel’in argümanlarını eleştirerek, “Siyasetin durması gereken yer neresidir, bununla ilgili olarak CHP’nin öğrenme kabiliyetinin olmadığı görülmüştür” diyor. Ayrıca, yapay zekanın bile CHP’nin argümanlarından daha iyi sonuçlar üretebileceğini belirtiyor.

CUMHURBAŞKANA YÖNELİK SÖZLERİN KABULÜ YOKTUR

Çelik, Cumhur İttifakı’nın mücadelesinin demokrasiyle yazıldığını ve darbenin karşısında durduğunu ifade ediyor. CHP’nin Cumhurbaşkanına yönelttiği sözlerin kabul edilemeyeceğini vurguluyor. “Biz aslında Özel ilk iş başına geldiğinde biraz umutlanmıştık. Bir kez daha görüyoruz ki umudumuz boşa çıkmıştır” diyor. 15 Temmuz terörist darbe girişimiyle yargı sürecini bir tutmanın meseleyi sulandırdığını belirtiyor. Özel’in kendilerini siyaseti hukuk yoluyla dizayn etmekle itham ettiğini de ekliyor. Çelik, “Biz sizin gibi siyaseti illegal yollarla dizayn etmiyoruz” ifadesiyle kendi mücadelelerini açıklıyor.

DEMOCRACY STRUGGLE

Cumhurbaşkanının, siyasi tehditleri bertaraf ederek demokrasi mücadelesini devam ettirdiğini belirtiyor. Çelik, “Biz bu emekler ortaya koyulurken hangi siyasi suikastlarla karşılaştığımızı biliyoruz” diyerek, mücadelelerinin ciddiyetini vurguluyor. Detayların ilerleyen zamanlarda geleceği belirtildi.