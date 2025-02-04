Sosyal Konut Seferberliğinde Yeni Detaylar Açıklandı

DÜZENLENEN SOSYAL KONUT SEFERBERLİĞİ

Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişiyi heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla 81 il valiliğine genelgeler gönderildi. Bu genelgeler doğrultusunda sosyal konut inşa edilebilecek arazilerin belirlenmesi istendi. Peki, süreç nasıl işleyecek? Kampanya ne zaman duyurulacak? İşte ayrıntılar…

TOKİ aracılığıyla konut sahibi olmayanlar için barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla bir seferberlik başlatılıyor. Bu kapsamda sosyal konut projeleri hayata geçirilecek. Böylece ilk adım atılmış oldu.

DÜŞÜK METREKARELİ KONUT HABERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet, sosyal konut kampanyasının yakın zamanda başlayacağını daha önce duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz” demişti. Bu kapsamda 1+1 daha küçük metrekareli konutların üretilebileceği sinyali de verilmişti.

KONUT SEFERBERLİĞİ DETAYLARI

Sosyal konut seferberliği kapsamında üretilecek konutların şekli nasıl olacak? İnşaatlar ne zaman başlayacak? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuyla ilgili “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye’deki konut ihtiyacını karşılamak ve dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak adına bir konut seferberliği başlatıldı diyebiliriz. Daha önce Bakanlığın yaptığı açıklamada 2025 yılı sonuna kadar 81 ilde yeni bir sosyal konut kampanyası planlandığı belirtilmişti. Şu anda 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi konusunda çalışma istendi” ifadelerini kullandı.

ARAZİLERİN BELİRLENMESİ

Sosyal konut yapılacak araziler belirlenirken, maliyetlerin mümkün olduğunca düşük tutulması amacıyla Hazine ve belediye mülkiyetindeki taşınmazlara öncelik verilecek. Bu taşınmazların tespit edilmesi isteniyor. Tespit sırasında yalnızca arazi büyüklüğü değil, arazinin eğimi, yerleşime uygunluğu, deprem açısından güvenilirliği ve topografik yapısı gibi teknik detaylar da göz önünde bulundurulacak. Hazır imar planları ve teknik haritaların temin edilmesi de istenecek. Bu arazilerin seçimi sırasında bölgedeki altyapı ve ulaşım olanaklarının elverişli olması arzulanıyor. Tarım, orman arazileri ve sit alanı gibi kısıtlamaların olmaması bekleniyor.

NÜFUSA GÖRE KONUT ÜRETİMİ

Burada, nüfusa göre bir planlama yapılıyor. Nüfusu 10 bin ve altındaki yerleşim yerleri için en az 100 konut, nüfus 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı bilgisi veriliyor. Sadece bu sayılar çerçevesinde minimum 100 bin, yaklaşık 200 bin gibi bir konut üretimi bekleniyor. 2028 Stratejik Eylem Planı’nda, Türkiye’de TOKİ aracılığıyla 500 bin konut hedefi yer alıyor. Ayrıca, deprem bölgesinde teslim edilecek yaklaşık 453 bin bağımsız bölüm ve daha önce ihalesi yapılan 250 bin konut da sürece dahil edilecek.

KONUTLARIN YAPISI

Ülkemizde hanehalkı büyüklükleri giderek azaldığı için, demografik yapı açısından ihtiyaçlar değişiklik gösteriyor. Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3’e kadar düştü. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki ihtiyaçlar farklı iken, Batı illerindeki ihtiyaçlar daha değişken. Üretim maliyetleri açısından 1+1 konutlar daha makul görünse de, evli bir çift için sağlıklı bir yaşam alanı 2+1 şeklinde kurulabilir. Uzmanlar, ağırlıklı konut üretiminin 2+1 üzerinde yoğunlaşacağını değerlendiriyor.

KAMPANYA DUYURUSU TARİHİ

Planlama bu yıl içerisinde yapılacak ve inşaatların da bu yıl içinde başlaması beklenmiyor. Haziran ayına kadar 250 bin konutun ihalesinin devam edeceği öngörülüyor. Öncelikle bu konutların teslim edilmesi ve deprem bölgesindeki yoğunluğun azaltılması gerekiyor. Yeni konut seferberliğiyle ilgili başvuruların 2024’ün üçüncü çeyreğinde alınması ve üretimlerin belki de 2026 sonuna doğru başlaması tahmin ediliyor. Kampanyanın bu yıl üçüncü çeyrekte yani eylül ve ekim aylarında duyurulması bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurularda, konutu olmayan, belirli bir süre bölgede ikamet eden ve enflasyon oranında ödeme alternatiflerinin mevcut olduğu, özellikle aile olgusu ve genç hanehalkına öncelik verilecek bazı kriterlerin olacağını söyleyebiliriz. Bazı hane halkı gelirinin göz önüne alınacağı değerlendiriliyor.