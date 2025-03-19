Sosyal Medya Çöktü Mü, Erişim Sorunu Mu Var?

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Sosyal medya platformlarına erişim konusunda güçlükler yaşanıyor. Kullanıcılar, akış yenileme sorunları ile karşılaştıklarını bildiriyor. Gece saatlerinde başlayan bu sorunlarla ilgili olarak birçok insan, “Twitter çöktü mü, dondu mu, ne sorun var?” sorularına yanıt arıyor.

YOUTUBE’DA DA PROBLEMLER YAŞANIYOR

YouTube platformunda bulunan kullanıcılar, siteye erişim sağlarken uzun bekleme süreleri ile karşılaştıklarını, videoların yüklenmediğini ve canlı yayınların kesintiye uğradığını bildiriyor. Bazı kullanıcılar ise tamamen YouTube’a giremediklerini ifade ediyor.

X’TE AKIŞ VE GİRİŞ SORUNLARI

X platformunda, eski adıyla Twitter olan sosyal medyada, kullanıcılar akış yenileme, tweet paylaşımı ve mesaj gönderme işlemlerinde büyük aksamalar yaşandığını dile getiriyor.

INSTAGRAM BAĞLANTI SORUNLARI

Instagram kullanıcıları da X ve YouTube kullanıcıları gibi sorunlardan mustarip. Hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlevleri gerçekleştiremediklerini söyleyen bazı kullanıcılar, hesaplarına giriş yapamadıklarını ve sürekli hata mesajları aldıklarını belirtiyor.

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