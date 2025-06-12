Sosyal Medya Fenomenlerine Operasyon: 10 Kişi

YÜKSEK TAKİPÇİLERE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, yüksek takipçili sosyal medya fenomenlerine yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sanal devriye faaliyetleri sırasında bazı fenomenlerin “Key Drop” adlı web sitesi üzerinden yayın yaparken sanal kasa açtıklarını ve bu şekilde haksız kazanç sağladıklarını belirledi.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in aktarımına göre, Twitch, YouTube ve TikTok gibi platformlarda içerik üreten fenomenlerin, sanal kasa aracılığıyla kullanıcıları kumara teşvik ettiği iddiaları gündeme geldi. İstanbul merkezli operasyonda toplamda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların dışında, 5 kişinin yurt dışında olduğu için işlem yapılamadı. Ayrıca, 2 kişinin il dışında bulunduğu tespit edildi ve bir kişi ise firari durumda. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.