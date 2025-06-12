Sosyal Medya Fenomenlerine Operasyon Yapıldı

Yüksek TAKİPÇİLİ FENOMENLERE OPERASYON

Yüksek takipçili sosyal medya fenomenlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirilmiş durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sanal devriye faaliyetleri sırasında bazı fenomenlerin Key Drop isimli site üzerinden yayın yaparken sanal kasa açarak haksız kazanç elde ettiklerini ve kullanıcıları kumara teşvik ettiklerini belirlemiş.

GÖZALTINA ALINANLAR

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Twitch, YouTube ve TikTok gibi platformlarda etkinlik gösteren fenomenlerin, sanal kasa açarak kullanıcılarını kumara yönlendirdiği iddiaları ortaya çıkıyor. İstanbul’da yapılan operasyonda toplamda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler haricinde 5 kişinin yurt dışında bulunduğu nedeniyle işlem yapılamazken, 2 kişinin de il dışında yer aldığı belirlendi. Ayrıca bir kişi firari durumda. Gözaltına alınıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüphelilerin durumu dikkatle takip ediliyor.