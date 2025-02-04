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Sosyal Medya İçin Yaş Sınırı Düzenlemesi

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GENÇLERE YÖNELİK SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesi üzerine değerlendirmelerde bulunan Göktaş, mevzuat çalışmalarının sona gelmekte olduğunu belirtti. Sosyal medya düzenlemesi aracılığıyla çocukların internete girmesinin yasaklanmayacağını vurgulayan Göktaş, “Niyetimiz, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi çocuklarımızı sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak” dedi.

DİJİTAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Bakan Göktaş, “Dijital bağımlılıkla mücadele etmek Aile Eylem Planı’mızın da önemli bir parçası. İlgili bakanlıklarımızla, konunun uzmanlarıyla, ailelerimizle, çocuklarımızla, sosyal medya platformu temsilcileriyle görüşüyoruz. Ayrıca Bakanlığımız bünyesinde özel bir ekip oluşturduk ve dünyada da bu kapsamda yapılan çalışmaları inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

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