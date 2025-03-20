Sosyal Medya Kısıtlaması: Erişim Hala Sorunlu

İSTANBUL’DA GÖZALTILAR VE OPERASYONLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerçekleştirdiği soruşturma çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da dahil olmak üzere toplam 106 kişi için gözaltı kararı alındı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda, 80’den fazla kişi evlerinden gözaltına alındı. Bu olayların ardından, Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına erişimde ciddi sorunlar yaşanmaya başladı. Kullanıcılar, erişim sorunlarını paylaşarak, platformların tamamen çöktüğünü veya oldukça yavaş çalıştığını ifade ediyor.

ERİŞİM KISITLAMALARININ SEBEPLERİ

Erişim kısıtlamalarının sebepleri arasında, İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada yayılan içeriklerin kontrol edilmeye çalışılması yer alıyor. Bant daraltma uygulaması özellikle İstanbul’da yoğun bir şekilde hissediliyor. Downdetector verilerine göre, Türkiye genelinde Instagram, X, YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp’a erişimde ciddi problemler yaşanıyor. Kullanıcılar, sosyal medya platformlarına bağlanmak için VPN kullanmaya yöneliyor.

ERİŞİM KISITLAMALARININ GELECEĞİ

Yetkililerden, erişim kısıtlamalarının ne zaman sona ereceğine dair henüz kesin bir açıklama gelmedi. İstanbul’daki internet hızının düşmesiyle birlikte sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişim tam anlamıyla yavaşladı. Uygulamanın şu anda sadece İstanbul’da geçerli olduğu bilgisi mevcutken, ilerleyen saatlerde bu erişim engelinin genişleyip genişlemeyeceği belirsizliğini koruyor. Kamuoyunun bu konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği görülüyor.