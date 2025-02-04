Sosyal Medyada İki Kademe Yaş Sınırı Geliyor

YAŞ SINIRI DÜZENLEMESİ ÜZERİNDE ÇALIŞILMAKTA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’de sosyal medya düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, “Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

MEVZUAT ÇALIŞMALARI TAMAMLANMAK ÜZERE

Bakan Göktaş, 16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine dair mevzuat çalışmalarının sona gelmekte olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, düzenlemenin çocukların internete erişimini yasaklamayacağını vurguladı. “Niyetimiz, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi çocuklarımızı sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak” diye ekledi.

İKİ FARKLI KADAME GELİYOR

Sosyal medya düzenlemesinin yaş sınırı belirlemesi hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, “Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, sosyal medya platformlarına iki önemli yükümlülük getirmeyi planladıklarını aktardı. Göktaş, “Sosyal medya platformlarına, 16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş tespitinin en doğru biçimde yapılması ve mevcut teknolojiye göre maksimum denetimi sağlamaları konusunda ciddi yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz” dedi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Bakan Göktaş, çocukların ve gençlerin dijital bağımlılıkla mücadele etmenin, Aile Eylem Planı’nın önemli bir bileşeni olduğunu belirtti. “Dijital bağımlılıkla mücadele etmek Aile Eylem Planı’mızın da önemli bir parçası. Bu doğrultuda bir yıla yakın zamandır çalışmalar yürütüyoruz. İlgili bakanlıklarımızla, konunun uzmanlarıyla, ailelerimizle, çocuklarımızla, sosyal medya platformu temsilcileriyle görüşüyoruz. Ayrıca Bakanlığımız bünyesinde özel bir ekip oluşturduk ve dünyada da bu kapsamda yapılan çalışmaları inceliyoruz,” diye vurguladı. Göktaş, yakın zamanda sosyal medya platform temsilcileriyle bir araya geleceklerini de ifade etti.