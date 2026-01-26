Sosyal Medyada Öğretmen Tepkisi Büyüyor

sosyal-medyada-ogretmen-tepkisi-buyuyor

TikTok’ta yayımlanan bir video, öğretmen olduğu öne sürülen bir kadının küçük yaşta bir öğrencisini dudağından öpmesiyle gündem oldu.

İNFİALE YOL AÇAN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada viral hale gelen bu görüntü, toplumsal bir tepkimeye neden oldu. Öğretmen olduğu belirtilen bir kişi, öğrencisini dudağından öptüğü anları kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım kısa sürede tartışmalara yol açarken, izleyenlerin tepkileri de giderek arttı. Bu süreçte, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ilgili gönderi altında defalarca etiketlenerek duruma müdahale edilmesi talep edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

